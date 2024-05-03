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РФ втратила за добу майже 1300 військових та 58 артсистем – Генштаб

РФ втратила за добу майже 1300 військових та 58 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 1270 військових, 22 танки, 58 артсистем, 19 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 472 140 (+1 270) осіб,
  • танків − 7 354 (+22) од,
  • бойових броньованих машин − 14 129 (+33) од,
  • артилерійських систем − 12 102 (+58) од,
  • РСЗВ − 1 053 (+0) од,
  • засобів ППО − 786 (+2) од,
  • літаків − 348 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 580 (+19) од,
  • крилатих ракет − 2 126 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 266 (+42) од,
  • спеціальної техніки − 1 993 (+5) од.

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