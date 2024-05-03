РФ втратила за добу майже 1300 військових та 58 артсистем – Генштаб

За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 1270 військових, 22 танки, 58 артсистем, 19 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали: