РФ втратила за добу майже 1300 військових та 58 артсистем – Генштаб
За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 1270 військових, 22 танки, 58 артсистем, 19 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 472 140 (+1 270) осіб,
- танків − 7 354 (+22) од,
- бойових броньованих машин − 14 129 (+33) од,
- артилерійських систем − 12 102 (+58) од,
- РСЗВ − 1 053 (+0) од,
- засобів ППО − 786 (+2) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 580 (+19) од,
- крилатих ракет − 2 126 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 266 (+42) од,
- спеціальної техніки − 1 993 (+5) од.