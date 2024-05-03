РФ потеряла в сутки почти 1300 военных и 58 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной около 1270 военных, 22 танка, 58 артсистем, 19 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 472 140 (+1 270) человек,
- танков − 7 354 (+22) ед,
- боевых бронированных машин − 14 129 (+33) ед,
- артиллерийских систем − 12 102 (+58) ед,
- РСЗО − 1 053 (+0) ед,
- средств ПВО − 786 (+2) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9580 (+19) ед,
- крылатых ракет − 2 126 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 266 (+42) ед,
- специальной техники – 1 993 (+5) ед.