РФ потеряла в сутки почти 1300 военных и 58 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в войне с Украиной около 1270 военных, 22 танка, 58 артсистем, 19 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составили: