НБУ прогнозує суттєве зростання тарифу на електроенергію для населення

НБУ прогнозує поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Водночас з огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на е/е для побутових споживачів можуть зростати швидше.﻿ Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за квітень 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Зокрема, у прогноз НБУ закладається "достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію". Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення.

Як зазначається у звіті, фіксація тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, гарячу воду та опалення, залишалася вагомим чинником стримування адміністративної складової інфляції. Підвищення стане вагомим проінфляційним чинником.

"Тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє" , - йдеться в документі.

Водночас терміни та параметри коригування тарифів ЖКГ "є сферою невизначеності", додали в НБУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України подовжив дію ціни 2,64 грн/кВт-год.на електроенергію для населення до 31 травня.

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який не стосується електроенергії та холодної води. Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.