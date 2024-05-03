НБУ прогнозирует существенный рост тарифа на электроэнергию для населения

НБУ прогнозирует поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ на экономически обоснованные уровни в течение нескольких лет. В то же время, учитывая сложную ситуацию в энергетике, дотационные тарифы на э/э для бытовых потребителей могут расти быстрее.﻿ Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В частности, в прогноз НБУ закладывается "достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию". Это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения.

Как отмечается в отчете, фиксация тарифов на отдельные услуги ЖКХ, в том числе газ, горячую воду и отопление оставалась весомым фактором сдерживания административной составляющей инфляции. Повышение станет весомым проинфляционным фактором.

"Длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление только откладывает" , – говорится в документе.

В то же время, сроки и параметры корректировки тарифов ЖКХ "являются сферой неопределенности", добавили в НБУ.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил действие цены 2,64 грн/кВт-час на электроэнергию для населения до 31 мая.

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, не касающееся электроэнергии и холодной воды. Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.