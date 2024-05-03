Туреччина не буде передавати C-400 іншим країнам – Міноборони

Туреччина заявила, що не буде передавати іншим країнам зенітно-ракетні комплекси С-400, куплені у Росії.﻿ Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер в інтерв'ю CNN Türk, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Ми не можемо експортувати нашу систему С-400 до будь-якої іншої країни" , - сказав глава Міноборони.

При цьому Гюлер висловив сподівання, що для захисту повітряного простору Туреччини скоро буде реалізовано проект Hava Soj. Він передбачає виробництво літаків спеціального призначення для радіоелектронної боротьби.

"Hava Soj є важливою. Наша діяльність продовжується. Tusaş і Aselsan ведуть інтенсивну роботу. Сподіваюся, наші 4 літаки будуть готові" , - наголосив міністр.

Нагадаємо, у 2023 році США запропонували Туреччині передати Україні системи протиповітряної боротьби С-400, які Анкара закупила раніше у Росії. Відомо, що сума контракту становила близько 2,5 млрд доларів.

Проте Туреччина відмовилася від цієї ідеї. Тодішній міністр оборони звинуватив Вашингтон у нібито втручанні у внутрішні справи Туреччини.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Туреччина планує розгорнути С-400 на кордоні з Іраком.