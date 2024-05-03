Турция не будет передавать C-400 другим странам – Минобороны

Турция заявила, что не будет передавать другим странам зенитно-ракетные комплексы С-400, купленные у России.﻿ Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюллер в интервью CNN Türk, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Мы не можем экспортировать нашу систему С-400 в любую другую страну" , - сказал глава Минобороны.

При этом Гюллер выразил надежду, что для защиты воздушного пространства Турции скоро будет реализован проект Hava Soj. Он предполагает производство самолетов специального назначения для радиоэлектронной борьбы.

"Hava Soj - важна. Наша деятельность продолжается. Tusaş и Aselsan ведут интенсивную работу. Надеюсь, наши 4 самолета будут готовы" , - подчеркнул министр.

Напомним, в 2023 году США предложили Турции передать Украине системы противовоздушной борьбы С-400, которые Анкара закупила ранее у России. Известно, что сумма контракта составила около 2,5 млрд долларов.

Однако Турция отказалась от этой идеи. Тогдашний министр обороны обвинил Вашингтон в якобы вмешательстве во внутренние дела Турции.

Позже в СМИ появилась информация, что Турция развернет С-400 на границе с Ираком.