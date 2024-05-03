У МЗС заявили про "позитивну динаміку" з Польщею після розмови Кулеби та Сікорського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, повідомляє Європейська правда.

У міністерстві навели заяву Кулеба після розмови, у якій він зазначив, що "ми з Радославом Сікорським відзначили позитивну динаміку в українсько-польських двосторонніх відносинах".

Кулеба та Сікорський також обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, шлях України до Європейського Союзу та "формулу миру" президента Володимира Зеленського, повідомив міністр.

Нагадаємо, наприкінці квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед останнім заблокованим КПП на кордоні України. Таким чином поляки, принаймні тимчасово, зняли блокаду з українського кордону.

Це відбулось після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.