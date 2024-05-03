В МИД заявили о "положительной динамике" с Польшей после разговора Кулебы и Сикорского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, сообщает Европейская правда.

В министерстве привели заявление Кулебы после разговора, в котором он отметил, что "мы с Радославом Сикорским отметили положительную динамику в украинско-польских двусторонних отношениях".

Кулеба и Сикорский также обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны, путь Украины в Европейский Союз и "формулу мира" президента Владимира Зеленского, сообщил министр.

Напомним, в конце апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед последним заблокированным КПП на границе Украины. Таким образом поляки, по крайней мере временно, сняли блокаду с украинской границы.

Это произошло после того, как 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.