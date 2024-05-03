Зеленський обговорив з Кемероном допомогу від Британії та саміт миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном. Зеленський розповів очільнику британського МЗС про ситуацію на фронті, обговорив допомогу Україні від Лондона та майбутній саміт миру.

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського у соцмережах.

"Поінформував про ситуацію на фронті. Важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки від Великої Британії, про який оголосили минулого тижня, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів" , – йдеться в повідомленні.

Окремо співрозмовники обговорили підготовку до Глобального саміту миру, який має відбутися у червні у Швейцарії.

Нагадаємо, Кемерон заявив, що Україна може використовувати британську зброю для ударів по території Росії. Також він сказав, що Сполучене Королівство буде надавати Україні 3 млрд фунтів військової допомоги щорічно.