Apple оголосила про рекордний викуп акцій на 110 млрд доларів

Apple санкціонувала зворотний викуп акцій на суму 110 мільярдів доларів, що на 22% більше, ніж торішній дозвіл у 90 мільярдів доларів, повідомляє Економічна правда.

За даними аналітичної компанії Birinyi Associates, це найбільший зворотний викуп акцій в історії. Зворотний викуп акцій означає, що емітент викуповує власні цінні папери (ЦП) у поточних власників.

Зазначається, що компанія оголосила про зворотний викуп акцій на тлі падіння загальних продажів її продукції на 4%.

У компанії зазначили, що продажі iPhone впали майже на 10% - до 45,96 мільярда доларів США, що свідчить про низький попит на поточне покоління смартфонів, які були випущені у вересні торік.

Продажі ноутбуків Mac зросли на 4% - до 7,45 мільярда доларів.

Продажі інших товарів, як Apple Watch і навушників AirPods, впали на 10% порівняно з минулим роком - до 7,9 мільярда доларів.