Apple объявила о рекордном выкупе акций на 110 млрд долларов

АррІе санкционировала обратный выкуп акций на сумму 110 миллиардов долларов, что на 22% больше, чем прошлогоднее разрешение в 90 миллиардов долларов, сообщает Экономическая правда.

По данным аналитической компании Birinyi Associates, это самый большой обратный выкуп акций в истории. Обратный выкуп акций означает, что эмитент выкупает собственные ценные бумаги (ЦБ) у текущих владельцев.

Отмечается, что компания объявила об обратном выкупе акций на фоне падения общих продаж ее продукции на 4%.

В компании отметили, что продажи iPhone упали почти на 10% - до 45,96 миллиарда долларов США, что свидетельствует о низком спросе на текущее поколение смартфонов, которые были выпущены в сентябре прошлого года.

Продажи ноутбуков Mac выросли на 4% - до 7,45 миллиарда долларов.

Продажи других товаров, как Apple Watch и наушников AirPods, упали на 10% по сравнению с прошлым годом - до 7,9 миллиарда долларов.