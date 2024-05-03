РФ витрачає на оборону рекордні 7% ВВП через "параноїдальний страх" – розвідка США

"Параноїдальний страх" президента Росії Володимира Путіна нібито наміру Заходу "обмежити владу Росії" привів його до рішення витрачати історично рекордні суми на мілітаризацію – 7% ВВП. Про це під час слухань у Конгресі США травня заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, повідомляє Голос Америки.

Посадовиця також додала, що насправді дії, яких вживало НАТО, були спрямовані на запевнення у зворотному, утім рішення самого Путіна прискорили "події, яких він намагався уникнути", зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом десятиліть зберігали нейтралітет.

"Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії" , – каже Гейнс.

Американські законодавці на слуханнях цікавилися тим, що можуть зробити західні країни, щоб заспокоїти страхи російського президента.

"Як нам переконати Путіна, що НАТО не є агресивним утворенням? І що ми не збираємося вторгатися в Росію" , – запитав у головної розвідниці сенатор Ангус Кінг.

Кінг додав, що нещодавно закінчив читати книжку про російські спецслужби, які, як каже сенатор, за своєю суттю є параноїдальною організацією: "Вони вважають, що Захід хоче їх захопити, а Путін же вийшов із КДБ" .

"Ніхто не хоче вторгатися в Росію чи іншим чином порушити суверенітет Росії. Ми просто хочемо захистити кордони Європи такими, якими вони існували з часів війни" , – сказав Кінг.

Евріл Гейнс прокоментувала:

"Так, я згодна з вами, що з цим пов’язана певна параноя, він [Володимир Путін, – ред.] дійсно вірить, що безпека його країни певною мірою перебуває під загрозою".

Стратегічні цілі Путіна, за її інформацією, також залишаються незмінними:

"Він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати і Європа прагнуть обмежити владу Росії".

Гейнс також відзначила, що Путін "намагається скористатися глобальними подіями, такими як спалах конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом, щоб розділити нас із нашими союзниками".

Крім того, Володимир Путін наразі вважає, що внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь, каже Гейнс.

За словами посадовиці, агресивна тактика Москви, найімовірніше, продовжуватиметься і війна найближчим часом навряд чи завершиться.

Для продовження війни Путін спрямовує дедалі більшу частку бюджету країни на її мілітаризацію. Росія вже заплатила "величезну ціну за війну в Україні” і готова заплатити ще більше, каже Гейнс.

"Путін збільш ﻿﻿ ив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію" , – сказала Гейнс.

Вона додала, що наразі оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.