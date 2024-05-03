РФ тратит на оборону рекордные 7% ВВП из-за "параноидального страха" – разведка США

"Параноидальный страх" президента России Владимира Путина якобы намерению Запада "ограничить власти России" привел его к решению тратить исторически рекордные суммы на милитаризацию – 7% ВВП. Об этом во время слушаний в Конгрессе США мая заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, сообщает Голос Америки.

Чиновница также добавила, что на самом деле действия, предпринимаемые НАТО, были направлены на заверение в обратном, однако решение самого Путина ускорили "события, которых он пытался избежать", в частности расширение альянса, когда в НАТО вступили Финляндия и Швеция, которые в течение десятилетий сохраняли нейтралитет.

"Путин продолжает считать, что Россия находится под угрозой, и почти наверняка предполагает, что большая, лучше оснащенная армия донесет это мнение западной и внутренней аудитории" , - говорит Гейнс.

Американские законодатели на слушаниях интересовались тем, что могут сделать западные страны, чтобы успокоить страхи российского президента.

"Как нам убедить Путина, что НАТО не является агрессивным образованием? И что мы не собираемся вторгаться в Россию" , – спросил главную разведчицу сенатор Ангус Кинг.

Кинг добавил, что недавно закончил читать книгу о российских спецслужбах, которые, как говорит сенатор, по своей сути параноидальной организацией: "Они считают, что Запад хочет их захватить, а Путин же вышел из КГБ" .

"Никто не хочет вторгаться в Россию или иным образом нарушить суверенитет России. Мы просто хотим защитить границы Европы такими, какими они существовали со времен войны" , – сказал Кинг.

Эврил Гейнс прокомментировала:

"Да, я согласна с вами, что с этим связана определенная паранойя, он действительно верит, что безопасность его страны в определенной степени находится под угрозой".

Стратегические цели Путина, по ее информации, остаются неизменными:

"Он продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины Западом как укрепление его давнего убеждения, что Соединенные Штаты и Европа стремятся ограничить власти России".

Гейнс также отметила, что Путин "пытается воспользоваться глобальными событиями, такими как вспышка конфликта между Израилем и ХАМАСом, чтобы разделить нас с нашими союзниками".

Кроме того, Владимир Путин считает, что внутренние и международные события развиваются в его пользу, говорит Гейнс.

По словам чиновника, агрессивная тактика Москвы, вероятнее всего, будет продолжаться и война в ближайшее время вряд ли завершится.

Для продолжения войны Путин направляет все большую часть бюджета страны на ее милитаризацию. Россия уже заплатила "огромную цену за войну в Украине" и готова заплатить еще больше, говорит Гейнс.

"Путин увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель истории" , - сказала Гейнс.

Она добавила, что в настоящее время оборонный бюджет РФ составляет около 25% всех федеральных расходов.