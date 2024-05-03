Туреччина назвала причини зупинки торгівлі з Ізраїлем

Туреччина заявила, що призупинила торгівлю з Ізраїлем через його наступ у секторі Гази та "посилення гуманітарної трагедії". Про це оголосило Міністерство торгівлі Туреччини, повідомляє Європейська правда.

Міністерство зазначило, що ці заходи діятимуть до тих пір, поки Ізраїль не дозволить "безперебійний і достатній потік" допомоги в Газу.

У заяві зазначено, що експортне обмеження, яке діє з 9 квітня, буде відтепер застосовуватися до всієї експортної та імпортної продукції. 9 квітня Туреччина оголосила про обмеження експорту 54 груп товарів до Ізраїлю.

"Туреччина буде суворо і рішуче виконувати ці нові заходи, поки ізраїльський уряд не дозволить безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу", – сказано у заяві турецького міністерства.

У 1949 році Туреччина була першою країною з мусульманським населенням, яка визнала Ізраїль. Але за останні десятиліття відносини погіршилися.

У 2010 році Туреччина розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем після того, як 10 пропалестинських турецьких активістів були вбиті в зіткненнях з ізраїльтянами, які піднялися на борт турецького судна, що намагалось прорвати ізраїльську морську блокаду сектора Гази.

За даними турецького статистичного інституту, у 2023 році товарообіг між країнами становив 6,8 мільярда доларів, з яких 76% припадало на турецький експорт.