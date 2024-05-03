Турция назвала причины остановки торговли с Израилем

Турция заявила, что приостановила торговлю с Израилем из-за его наступления в секторе Газы и "усиления гуманитарной трагедии". Об этом объявило Министерство торговли Турции, сообщает Европейская правда.

Министерство отметило, что эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не позволит "бесперебойный и достаточный поток" помощи в Газу.

В заявлении указано, что экспортное ограничение, которое действует с 9 апреля, будет отныне применяться ко всей экспортной и импортной продукции. 9 апреля Турция объявила об ограничении экспорта 54 групп товаров в Израиль.

"Турция будет строго и решительно выполнять эти новые меры, пока израильское правительство не позволит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу", – сказано в заявлении турецкого министерства.

В 1949 году Турция была первой страной с мусульманским населением, которая признала Израиль. Но за последние десятилетия отношения ухудшились.

В 2010 году Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем после того, как 10 пропалестинских турецких активистов были убиты в столкновениях с израильтянами, которые поднялись на борт турецкого судна, пытавшегося прорвать израильскую морскую блокаду сектора Газы.

По данным турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между странами составил 6,8 млрд долларов, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт.