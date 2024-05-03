Спецслужби Норвегії заявили про викриття агентів російської розвідки

Норвезька поліційна служба безпеки (PST) виявила, що агенти російської розвідки працюють у Західній Норвегії, та вважає, що Росія може готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури. Про це заявив керівник PST у Західній Норвегії Торгілс Лутро, повідомляє Європейська правда.

У цьому окрузі розташована найбільша в Північній Європі військово-морська база Хоконсверн, а також важливі нафтогазові об'єкти, такі як Монгстад, Колснес і Стуре, та електростанції й інші об'єкти, пов'язані з електропостачанням.

"Ми бачимо, що деякі з намірів Росії можуть полягати в підготовці диверсійних актів. Вони діють по всьому району і пересуваються" , – сказав Лутро.

Зокрема, PST заявляє, що викрила кількох російських агентів. Їхню точну кількість у відомстві не називають.

Лутро вважає, що, окрім особистої вигоди, Росія хоче зашкодити репутації Норвегії перед її союзниками.

"Зрозуміло, що одна з цілей Росії – виставити нас у поганому світлі. Вони намагатимуться показати, що ми самі себе не контролюємо, або що ми не можемо допомогти нашим союзникам з експортом у потенційних майбутніх ситуаціях" , – сказав він.

PST стверджує, що російська розвідувальна діяльність на норвезькій території посилилася після повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому 2022 року.