Спецслужбы Норвегии заявили о разоблачении агентов российской разведки

Норвежская полицейская служба безопасности (PST) обнаружила, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, и считает, что Россия может готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры. Об этом заявил руководитель PST в Западной Норвегии Торгилс Лутро, сообщает Европейская правда.

В этом округе расположена крупнейшая в Северной Европе военно-морская база Хоконсверн, а также важные нефтегазовые объекты, такие как Монгстад, Колснес и Стуре, а также электростанции и другие объекты, связанные с электроснабжением.

"Мы видим, что некоторые из намерений России могут заключаться в подготовке диверсионных актов. Они действуют по всему району и передвигаются" , – сказал Лутро.

В частности, PST заявляет, что разоблачила нескольких российских агентов. Их точное количество в ведомстве не называют.

Лутро считает, что, кроме личной выгоды, Россия хочет навредить репутации Норвегии перед ее союзниками.

"Понятно, что одна из целей России – выставить нас в плохом свете. Они будут пытаться показать, что мы сами себя не контролируем, или что мы не можем помочь нашим союзникам с экспортом в потенциальных будущих ситуациях" , – сказал он.

PST утверждает, что российская разведывательная деятельность на норвежской территории усилилась после полномасштабного нападения России на Украину в феврале 2022 года.