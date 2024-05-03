Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: двоє загиблих

Російські війська зранку 3 травня вдарили по Кураховому на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще двоє – поранені.

Про це повідомив﻿ начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

"Сьогодні рано вранці ворог знову обстріляв м. Курахове осколково – фугасними боєприпасами.В зоні ураження опинилася центральна частина міста, пошкоджено багатоповерхівки. Поранено двоє людей, двоє загинули" , – йдеться в повідомленні.

Учора ввечері росіяни також обстріляли Курахове, пошкодили електричні мережі. Частина міста залишаються без електропостачання.

Також вчора у другій половині дня окупанти обстріляли околиці села Ганівка, пошкоджено електричні мережі. Жителі залишилися без електропостачання, спеціалісти працюють над відновленням.