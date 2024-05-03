Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области: двое погибших

Российские войска утром 3 мая ударили по Кураховому в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще двое – ранены.

Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.

"Сегодня ранним утром враг снова обстрелял г. Курахово осколочно – фугасными боеприпасами. В зоне поражения оказалась центральная часть города, повреждены многоэтажки. Ранены два человека, двое погибли" , – говорится в сообщении.

Вчера вечером россияне также обстреляли Курахово, повредили электрические сети. Часть города остается без электроснабжения.

Также вчера во второй половине дня оккупанты обстреляли окрестности села Гановка, повреждены электрические сети. Жители остались без электроснабжения, специалисты работают над восстановлением.