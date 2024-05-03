Італія може передати Україні систему ППО SAMP/T – ЗМІ

Італія може затвердити дев’ятий пакет військової допомоги Україні до саміту "Групи семи" в Апулії, що починається 13 червня. Про це стало відомо газеті La Repubblica, повідомляє Європейська правда.

Уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T.

В Італії є п’ять таких систем, і Рим має намір передати Україні систему, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

Новий пакет допомоги також включатиме артилерію.

За даними джерел видання, проти виступає "Ліга" Маттео Сальвіні, але пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.

На початку березня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони SAMP/T.

За його словами, без захисту залишаються стратегічні об'єкти, зокрема АЕС. Він додав, що попередній уряд "подарував" Україні справну російську систему ППО С-300.

Італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot минулого року. Словаччина надала Україні С-300 після широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році.