Италия может передать Украине систему ПВО SAMP/T – СМИ

Италия может утвердить девятый пакет военной помощи Украине до саммита "Группы семи" в Апулии, который начинается 13 июня. Об этом стало известно газете La Repubblica, сообщает Европейская правда.

Правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T.

В Италии есть пять таких систем, и Рим намерен передать Украине систему, которую он одалживал Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.

Новый пакет помощи также будет включать артиллерию.

По данным источников издания, против выступает "Лига" Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.

В начале марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Италия отзовет из страны систему противовоздушной обороны SAMP/T.

По его словам, без защиты остаются стратегические объекты, в частности АЭС. Он добавил, что предыдущее правительство "подарило" Украине работающую российскую систему ПВО С-300.

Итальянская система ПВО SAMP/T заменила американскую Patriot в прошлом году. Словакия предоставила Украине С-300 после широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году.