Зеленський призначив нового очільника Хмельницької ОВА

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Тюріна очільником Хмельницької обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі на сайті президента, повідомляє Українська правда.

Документ був підписаний 2 травня.

"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації" , – йдеться в тексті указу.

Протягом тривалого часу Тюрін, який раніше обіймав посаду заступника голови ОДА, тимчасово виконував обов'язки керівника адміністрації з моменту звільнення Сергія Гамалія у березні 2023 року.

Тюріну 46 років. Має вищу освіту правознавця, працював адвокатом.

Ще в середині лютого Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької ОДА.