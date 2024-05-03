Зеленский назначил нового руководителя Хмельницкой ОВА
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Тюрина главой Хмельницкой областной государственной администрации. Об этом говорится в указе на сайте президента, сообщает Украинская правда.
Документ подписан 2 мая.
"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", – говорится в тексте указа.
В течение длительного времени Тюрин, который ранее занимал должность заместителя председателя ОГА, временно исполнял обязанности руководителя администрации с момента увольнения Сергея Гамалия в марте 2023 года.
Тюрину 46 лет. Имеет высшее образование правоведа, работал адвокатом.
Еще в середине февраля Кабинет министров согласовал назначение Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОГА.