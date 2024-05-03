Загибель українця в Угорщині: в МЗС повідомили подробиці

У результаті ножового поранення в Будапешті загинув громадянин України 1975 року народження – його смерть стала наслідком сварки, що спалахнула у гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Про це заявили в МЗС України, повідомляє Європейська правда.

За інформацією посольства України в Угорщині, в результаті ножового поранення загинув громадянин України 1975 року народження, зазначили у міністерстві.

Інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Підозрюваний у вчиненні злочину громадянин Казахстану затриманий, ведуться слідчі дії.

"Посольство встановлює зв’язок із родичами загиблого та перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини" , – повідомили у пресслужбі МЗС.

Напередодні поліція Будапешта повідомила, що затримала 44-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 48-річного українця. Про сутичку, внаслідок якої загинув українець, угорській поліції стало відомо 1 травня.

Угорське RTL Híradó повідомило, що обидва чоловіки працювали водіями вантажівок.