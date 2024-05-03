Гибель украинца в Венгрии: в МИД сообщили подробности

В результате ножевого ранения в Будапеште погиб гражданин Украины 1975 года рождения – его смерть стала следствием ссоры, вспыхнувшей в общежитии для работников автотранспортной компании. Об этом заявили в МИД Украины, сообщает Европейская правда.

По информации посольства Украины в Венгрии, в результате ножевого ранения погиб гражданин Украины 1975 года рождения, отметили в министерстве.

Инцидент произошел в результате ссоры в общежитии для работников автотранспортной компании. Подозреваемый в совершении преступления гражданин Казахстана задержан, ведутся следственные действия.

"Посольство устанавливает связь с родственниками погибшего и находится на постоянном контакте со следственными органами Венгрии" , – сообщили в пресс-службе МИД.

Накануне полиция Будапешта сообщила, что задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 48-летнего украинца. О столкновении, в результате которого погиб украинец, венгерской полиции стало известно 1 мая.

Венгерское RTL Híradó сообщило, что оба мужчины работали водителями грузовиков.