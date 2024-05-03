Очільник МЗС Британії провів переговори з Україною про партнерство на 100 років

Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства. Про це заявили у посольстві Британії в Україні, повідомляє Європейська правда.

У дипмісії відзначили, що це зовсім нова угода для поглиблення взаємин між обома країнами.

"Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого" , – йдеться у повідомленні посольства.

"Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги" , – окремо цитує посольство главу дипломатії Британії.

Нагадаємо, прем'єр Британії Ріші Сунак у січні під час виступу у британському парламенті наголосив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.