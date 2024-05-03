Глава МИД Британии провел переговоры с Украиной о партнерстве на 100 лет

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству. Об этом заявили в посольстве Великобритании в Украине, сообщает Европейская правда.

В дипмиссии отметили, что это совершенно новое соглашение для углубления взаимоотношений между обеими странами.

"Министр начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству – новому соглашению, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое" , – говорится в сообщении посольства.

"Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы" , – отдельно цитирует посольство главу дипломатии Британии.

Напомним, премьер Британии Риши Сунак в январе во время выступления в британском парламенте отметил, что его страна строит новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 и более лет.