Ексгенералу СБУ Наумову оголосили нову підозру

Колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ оголосили підозру у незаконному збагаченні.﻿ Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

Як повідомили джерела у правоохоронних органах, мова йде про Андрія Наумова.

ДБР разом з Офісом генпрокурора та Нацагентством з питань запобігання корупції виявило у ексгенерала СБУ Наумова необґрунтовані активи на суму 32,7 млн гривень.

Перебуваючи на керівних посадах СБУ, Наумов став власником:

автомобілю Toyota Land Cruiser 200 вартістю майже 2,3 млн гривень, зареєстрованого на батька дружини;

автомобілю BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 тисяч євро, зареєстрованого на дружину;

майже 593 тисяч євро та понад 120 тисяч доларів.

Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад 6500 євро кожен.

Що відомо про Наумова

Нагадаємо, Андрій Наумов був керівником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ і був звільнений з посади у 2021 році.

Проти Наумова відкрито дві кримінальні справи - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ) та шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень.

Ексгенерала СБУ оголосили у міжнародний розшук. Наразі він перебуває у Сербії. У вересні 2023 року Наумова засудили на рік, але він вже вийшов з в'язниці.

Сербія відмовляє Україні в екстрадиції Наумова, також, за даними ЗМІ, суд може ще раз розглянути справу колишнього генерала СБУ.