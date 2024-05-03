Экс-генералу СБУ Наумову объявили новое подозрение

Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ объявили подозрение в незаконном обогащении.﻿ Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.﻿, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Наумове.

ГБР вместе с Офисом генпрокурора и Нацагентством по предотвращению коррупции обнаружило у экс-генерала СБУ Наумова необоснованные активы на сумму 32,7 млн гривен.

Находясь на руководящих должностях СБУ, Наумов стал владельцем:

автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью почти 2,3 млн гривен, зарегистрированного на отца жены;

автомобиля BMW X6 xDrive40d, стоимостью 116 тысяч евро, зарегистрированного на жену;

почти 593 тысячи евро и более 120 тысяч долларов.

Также в его собственности находились 2 изумруда стоимостью более 6500 евро каждый.

Что известно о Наумове

Напомним, Андрей Наумов был руководителем Главного управления внутренней безопасности СБУ и был уволен с должности в 2021 году.

Против Наумова возбуждено два уголовных дела - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК) и мошенническом завладении более 3,2 млн гривен.

Экс-генерала СБУ объявили в международный розыск. В настоящее время он находится в Сербии. В сентябре 2023 года Наумов был осужден на год, но он уже вышел из тюрьмы.

Сербия отказывает Украине в экстрадиции Наумова, также по данным СМИ, суд может еще раз рассмотреть дело бывшего генерала СБУ.