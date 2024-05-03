Нацбанк прогнозує підвищення податків в Україні на 2,5% ВВП

Національний банк України (НБУ) передбачає підвищення податків на 2,5% ВВП у горизонті 2024-2026 років. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, повідомляє Економічна правда.

"Прогнозний сценарій припускає реалізацію заходів з мобілізації додаткових фіскальних доходів на 2.5% ВВП на прогнозному горизонті для забезпечення беземісійного джерела фінансування" , - йдеться у повідомленні.

За прогнозом НБУ, це дасть змогу підтримувати видатки значними, зокрема на відбудову та соціальну підтримку, але й скоротити дефіцит бюджету з 20.7% ВВП у 2024 році до 7.5% ВВП у 2026 році.