Нацбанк прогнозирует повышение налогов в Украине на 2,5% ВВП

Национальный банк Украины (НБУ) предвещает повышение налогов на 2,5% ВВП в горизонте 2024-2026 годов. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, сообщает Экономическая правда.

"Прогнозный сценарий предполагает реализацию мероприятий по мобилизации дополнительных фискальных доходов на 2.5% ВВП на прогнозном горизонте для обеспечения безэмиссионного источника финансирования" , - говорится в сообщении.

По прогнозу НБУ, это позволит поддерживать расходы значительными, в частности на восстановление и социальную поддержку, но и сократить дефицит бюджета с 20.7% ВВП в 2024 году до 7.5% ВВП в 2026 году.