Кремль відреагував на заяву Кемерона про дозвіл на удари по РФ

Прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі стурбовані та вважають "небезпечними" і такими, що "нагнітають напруженість" останні заяви президента Франції та очільника МЗС Великої Британії щодо можливої присутності західних військ в Україні та ударів зброєю Британії по території РФ, повідомляє Українська правда.

"Ще одна дуже небезпечна заява. Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав - коли це стосується Франції, на більш експертному рівні - коли це стосується Великої Британії" , – сказав Пєсков.

Речник лідера Кремля заявив, що це веде до "прямої ескалації напруженості" навколо війни в Україні. Він пригрозив, що це потенційно "може становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".

"Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості в заяві офіційних ми фіксуємо. Це викликає нашу стурбованість" , - зазначив Пєсков.

Перед цим президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не змінив свою думку про введення західних військ в Україну, та вважає такий підхід правильним. За його словами, у разі прориву лінії фронту РФ і запиту України варто про це замислитись.

Також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях на території Росії, і що Київ має вирішувати, чи робити це.