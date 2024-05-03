Кремль отреагировал на заявление Кэмерона о разрешении на удары по РФ

Пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены и считают "опасными" и "нагнетающими напряженность" последние заявления президента Франции и главы МИД Великобритании о возможном присутствии западных войск в Украине и ударов оружием Британии по территории РФ, сообщает Украинская правда.

"Еще одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании" , – сказал Пєсков.

Представитель лидера Кремля заявил, что это ведет к "прямой эскалации напряженности" вокруг войны в Украине. Он пригрозил, что это потенциально "может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".

"Здесь вот такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность" , - отметил Песков.

Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что не изменил свое мнение о введении западных войск в Украину, и считает такой подход правильным. По его словам, в случае прорыва линии фронта РФ и запроса Украины стоит об этом задуматься.

Также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям на территории России, и что Киев должен решать, делать ли это.