Берлін викликав російського дипломата за кібератаку на партію Шольца

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії у відповідь на російську кібератаку на керівну Соціал-демократичну партію (СДПН), що сталась минулого року, повідомляє Європейська правда.

Російського дипломата викликали до міністерства на обідню пору у п'ятницю.

У січні 2023 року хакери використали діру в безпеці Microsoft для атаки на облікові записи електронної пошти СДПН.

Розслідування, яке наразі завершено, показало, що відповідальність за кібератаку несе підрозділ російської військової розвідки.

Цей інцидент показує, "що російська загроза безпеці та миру в Європі реальна і величезна", заявив у п’ятницю речник МЗС у Берліні.

Заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер засудив кібератаку "найрішучішим чином", сказавши, що такі напади є "загрозою нашій демократії".