Берлин вызвал российского дипломата за кибератаку на партию Шольца

Министерство иностранных дел Германии вызвало временного поверенного в делах посольства России в ответ на российскую кибератаку на правящую Социал-демократическую партию (СДПГ), которая произошла в прошлом году, сообщает Европейская правда.

Российского дипломата вызвали в министерство на обеденное время в пятницу.

В январе 2023 года хакеры использовали дыру в безопасности Microsoft для атаки на учетные записи электронной почты СДПГ.

Расследование, которое сейчас завершено, показало, что ответственность за кибератаку несет подразделение российской военной разведки.

Этот инцидент показывает, "что российская угроза безопасности и миру в Европе реальна и огромна", заявил в пятницу представитель МИД в Берлине.

Заместитель спикера правительства Вольфганг Бюхнер осудил кибератаку "самым решительным образом", сказав, что такие нападения представляют "угрозу для нашей демократии".