Міноборони: У п'яти областях завершують будівництво фортифікацій
Міністерство оборони України повідомило, що наразі закінчує зведення оборонних укріплень у п’яти областях.
Про це йдеться у дописі міністерства.
"Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення", – йдеться у повідомленні.
Інших деталей міністерство не повідомило, але на відео видно облаштування підземних бетонних укриттів та так званих "зубів дракона", які покликані сповільнювати наземний наступ ворога.