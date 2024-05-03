Міноборони: У п'яти областях завершують будівництво фортифікацій

Міністерство оборони України повідомило, що наразі закінчує зведення оборонних укріплень у п’яти областях.

Про це йдеться﻿ у дописі міністерства.

"Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення" , – йдеться у повідомленні.

Інших деталей міністерство не повідомило, але на відео видно облаштування підземних бетонних укриттів та так званих "зубів дракона", які покликані сповільнювати наземний наступ ворога.