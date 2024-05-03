Минобороны: В пяти областях завершают строительство фортификаций

Министерство обороны Украины сообщило, что в настоящее время заканчивает строительство оборонных укреплений в пяти областях.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонительных фортификаций подходит к завер ﻿﻿ шению" , – говорится в сообщении.

Другие детали министерство не сообщило, но на видео видно обустройство подземных бетонных укрытий и так называемых "зубов дракона", которые призваны замедлять наземное наступление врага.