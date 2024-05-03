Минобороны: В пяти областях завершают строительство фортификаций
Министерство обороны Украины сообщило, что в настоящее время заканчивает строительство оборонных укреплений в пяти областях.
Об этом говорится в сообщении министерства.
"Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонительных фортификаций подходит к завершению", – говорится в сообщении.
Другие детали министерство не сообщило, но на видео видно обустройство подземных бетонных укрытий и так называемых "зубов дракона", которые призваны замедлять наземное наступление врага.