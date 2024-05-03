Очільник МЗС Британії у Києві пояснив важливість інвестицій в безпеку України

Глава МЗС Британії Девід Кемерон записав у центрі Києва відео, в якому розповів про два бачення майбутнього у разі належної чи недостатньої підтримки України, повідомляє Європейська правда.

Кемерон наголосив, що Британія є однією з тих, хто найбільше підтримує Україну дипломатично, економічно та військовими засобами. Також, за його словами, Британія є однією з тих, хто робить це найшвидше.

"Важливо те, що Україна потребує підтримки зараз. Вони пречудово впоралися у Чорному морі, потопивши так багато путінських кораблів. Але є багато викликів на землі і їм потрібно відповісти на ці виклики" , – сказав Кемерон.

Так само, за його словами, необхідно діяти швидко, оскільки це дає важелі впливу на інші країни, щоб ті також діяли швидко і надавали засоби.

"Це життєво важливо для цієї країни..., але це також важливо і для нас. Українська безпека стосується європейської безпеки і стосується британської безпеки" , – заявив міністр.

My message from Kyiv: supporting Ukraine's security is the best investment we can make in our security. pic.twitter.com/5Fr0azyCVK — David Cameron (@David_Cameron) May 3, 2024

За словами Кемерона, зараз відкриваються два різних бачення майбутнього.

"Одне: ми відтісняємо Путіна, є справедливий мир, і ця країна відновлює свій суверенітет. НАТО стає сильнішим, Європа стає сильнішою, Британія стає сильнішою.

Але є й альтернативний сценарій, за яким ми не підтримуємо Україну належним чином, де Путін накопичує перемоги в Україні, і ми будемо жити у все більш небезпечному і непевному світі" , – пояснив він.

За його словами, інвестиції, які робляться сьогодні у безпеку України є найкращими з можливих інвестицій у власну безпеку.