Глава МИД Британии в Киеве объяснил важность инвестиций в безопасность Украины
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон записал в центре Киева видео, в котором рассказал о двух видениях будущего в случае надлежащей или недостаточной поддержки Украины, сообщает Европейская правда.
Кэмерон отметил, что Великобритания является одной из тех, кто больше всего поддерживает Украину дипломатически, экономически и военными средствами. Также, по его словам, Великобритания является одной из тех, кто делает это быстрее всего.
"Важно то, что Украина нуждается в поддержке сейчас. Они прекрасно справились в Черном море, потопив так много путинских кораблей. Но есть много вызовов на земле и им нужно ответить на эти вызовы", – сказал Кэмерон.
Так же, по его словам, необходимо действовать быстро, поскольку это дает рычаги влияния на другие страны, чтобы те также действовали быстро и предоставляли средства.
"Это жизненно важно для этой страны..., но это также важно и для нас. Украинская безопасность касается европейской безопасности и касается британской безопасности", – заявил министр.
По словам Кэмерона, сейчас открываются два разных видения будущего.
"Одно: мы оттесняем Путина, есть справедливый мир, и эта страна восстанавливает свой суверенитет. НАТО становится сильнее, Европа становится сильнее, Британия становится сильнее.
Но есть и альтернативный сценарий, по которому мы не поддерживаем Украину должным образом, где Путин накапливает победы в Украине, и мы будем жить во все более опасном и неопределенном мире", – пояснил он.
По его словам, инвестиции, которые делаются сегодня в безопасность Украины являются лучшими из возможных инвестиций в собственную безопасность.