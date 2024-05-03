Глава МИД Британии в Киеве объяснил важность инвестиций в безопасность Украины

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон записал в центре Киева видео, в котором рассказал о двух видениях будущего в случае надлежащей или недостаточной поддержки Украины, сообщает Европейская правда.

Кэмерон отметил, что Великобритания является одной из тех, кто больше всего поддерживает Украину дипломатически, экономически и военными средствами. Также, по его словам, Великобритания является одной из тех, кто делает это быстрее всего.

"Важно то, что Украина нуждается в поддержке сейчас. Они прекрасно справились в Черном море, потопив так много путинских кораблей. Но есть много вызовов на земле и им нужно ответить на эти вызовы" , – сказал Кэмерон.

Так же, по его словам, необходимо действовать быстро, поскольку это дает рычаги влияния на другие страны, чтобы те также действовали быстро и предоставляли средства.

"Это жизненно важно для этой страны..., но это также важно и для нас. Украинская безопасность касается европейской безопасности и касается британской безопасности" , – заявил министр.

My message from Kyiv: supporting Ukraine's security is the best investment we can make in our security. pic.twitter.com/5Fr0azyCVK — David Cameron (@David_Cameron) May 3, 2024

По словам Кэмерона, сейчас открываются два разных видения будущего.

"Одно: мы оттесняем Путина, есть справедливый мир, и эта страна восстанавливает свой суверенитет. НАТО становится сильнее, Европа становится сильнее, Британия становится сильнее.

Но есть и альтернативный сценарий, по которому мы не поддерживаем Украину должным образом, где Путин накапливает победы ﻿﻿ в Украине, и мы будем жить во все более опасном и неопределенном мире" , – пояснил он.

По его словам, инвестиции, которые делаются сегодня в безопасность Украины являются лучшими из возможных инвестиций в собственную безопасность.