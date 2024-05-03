СБУ закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня

Служба безпеки України закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява СБУ.

"Служба безпеки продовжує системно викривати численні спроби агресора розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни. Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави", - наголосили в СБУ.

В службі розповіли, що ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.

Мета Російської Федерації

Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України.

Також, за даними СБУ, агресор активно залучає своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі нашої держави. Серед потенційних цілей - місця масового перебування людей.

Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:

обмежити відвідування масових заходів;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Способи зв'язку з СБУ

В СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua

"Інформація, отримана через телефон довіри Служби безпеки України, є конфіденційною і буде ретельно перевірена. СБУ просить громадян бути пильними та дотримуватися заходів безпеки", - наголосили в службі.

Великдень в Україні

Нагадаємо, цього року Великдень в Україні припадає на неділю, 5 травня. Поліція у посиленому режимі патрулюватиме всю територію України.

Правоохоронці зауважили, що росіяни можуть вдарити по Україні на Великдень.