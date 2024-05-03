СБУ призвала граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи

Служба безопасности Украины призвала граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление СБУ.

"Служба безопасности продолжает системно разоблачать многочисленные попытки агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в Украине в условиях войны. Для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности против нашего государства", - подчеркнули в СБУ.

В службе рассказали, что враг постоянно привлекает собственную агентуру для проведения провокаций в разных областях общественной жизни, в частности в межконфессиональных отношениях.

Цель Российской Федерации

Целью таких действий оккупантов является создание искусственных конфликтных ситуаций среди представителей религиозных общин для дестабилизации внутренней обстановки внутри Украины.

Также, по данным СБУ, агрессор активно привлекает своих приспешников для корректировки вражеского огня по гражданской инфраструктуре нашего государства. Среди потенциальных целей - места массового пребывания людей.

Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи:

ограничить посещение массовых мероприятий;

не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Способы связи с СБУ

В СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua

"Информация, полученная по телефону доверия Службы безопасности Украины, является конфиденциальной и будет тщательно проверена. СБУ просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности", - подчеркнули в службе.

Пасха в Украине

Напомним, в этом году Пасха в Украине выпадает на воскресенье, 5 мая. Полиция в усиленном режиме будет патрулировать всю территорию Украины.

Правоохранители отметили, что россияне могут ударить по Украине на Пасху.