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Російські війська завдали удару по Кропивницькому району, поранено чоловіка

Російські війська завдали удару по Кропивницькому району, поранено чоловіка
Фото: t.me/astrapress

Російська армія увечері 3 травня завдала удару по Кропивницькому району, поранений чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки.
Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Всі відповідні служби працюють на місці події".

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