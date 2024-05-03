Російські війська завдали удару по Кропивницькому району, поранено чоловіка
Російська армія увечері 3 травня завдала удару по Кропивницькому району, поранений чоловік, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки.
Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Всі відповідні служби працюють на місці події".