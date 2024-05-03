Российские войска нанесли удар по Кропивницкому району, ранен мужчина
Российская армия вечером 3 мая нанесла удар по Кропивницкому району, раненый мужчина, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"В результате ракетной атаки в Кропивницком районе поражены инфраструктурные объекты и частные дома.
Серьезное ранение получил мужчина 1952 года рождения. Он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь.Все соответствующие службы работают на месте происшествия".