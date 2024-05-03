Держаудитслужба виявила зникнення 20 млн грн, виділених на відновлення Бородянки

Фахівці Державної аудиторської служби під час ревізії Бородянської селищної ради (Київська область) виявили порушення на 19,8 млн грн під час використання коштів, виділених на відновлення селища, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держаудитслужби.

Зазначається, що основна частина порушень на суму 14 млн грн – відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону.

"До того ж роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн" , – йдеться в повідомленні.

Також згідно з чек-листами за програмою "єВідновлення", на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн. Проте аудитори з’ясували, що таку ж суму, за рахунками, було витрачено на ті ж роботи, що призвело до їх фактичного подвоєння.

У Держаудитслужбі пояснюють, що подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків.

Додається, що інформацію про виявлені порушення було передано в Офіс Генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.