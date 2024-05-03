Госаудитслужба выявила исчезновение 20 млн грн, выделенных на восстановление Бородянки

Специалисты Государственной аудиторской службы во время ревизии Бородянского поселкового совета выявили нарушения на 19,8 млн грн при использовании средств, выделенных на восстановление поселка, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госаудитслужбы.

Отмечается, что основная часть нарушений на сумму 14 млн грн — отсутствие металлопластиковых окон, которые должен был установить поселковый совет в рамках восстановления региона.

"К тому же работы по восстановлению окон и дверей проводились по ценам, превышающим рыночные. Такие нарушения привели к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 5,2 млн грн" , — говорится в сообщении.

Также согласно чек-листам по программе "еВідновлення", на ремонт поврежденных домов была предоставлена денежная помощь на сумму 2,6 млн грн. Однако аудиторы выяснили, что такая же сумма, по счетам, была потрачена на те же работы, что привело к их фактическому удвоению.

В Госаудитслужбе объясняют, что подобный подход неэффективного использования государственных средств становится причиной того, что отдельные лица получают двойное финансирование за счет других налогоплательщиков.

Добавляется, что информация о выявленных нарушениях была передана в Офис Генерального прокурора для привлечения виновных к уголовной ответственности.