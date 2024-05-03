Нацбанк пом'якшив валютні обмеження для бізнесу: що зміниться

НБУ впровадив найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень з початку повномасштабної війни, пише Карина Левицкая, РБК-Україна.

Про це передає Національний банк України.

Метою пом'якшення валютних обмежень є:

поліпшення умов ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу вітчизняного бізнесу на нові ринки;

підтримка відновлення економіки;

сприяння припливу нових інвестицій в країну.

Зміни стосуватимуться кількох напрямів. Переважна більшість з них наберуть чинності з 04 травня, лише можливість репатріювати “нові” дивіденди запрацює з 13 травня.

Скасовуються валютні обмеження для імпорту робіт та послуг

НБУ забезпечує можливість бізнесу купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг.

Крім того, НБУ окремо забезпечив можливість бізнесу купувати валюту та переказувати кошти за кордон для оплати аеропортових та портових зборів, штрафів, а також членських внесків.

Такі зміни підтримають українських виробників та забезпечать можливість вітчизняного бізнесу виходити на нові ринки, в тому числі ті, з яких витісняються виробники країни-агресора завдяки санкціям.

Це, відповідно, сприятиме поступовому збільшенню надходження експортної виручки в Україну.

Забезпечено можливість бізнесу репатріювати “нові” дивіденди

Підприємства матимуть змогу репатріювати дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, що нараховані за результатами діяльності за період, що розпочинається з січня цього року.

Це пом'якшення не стосується виплати дивідендів коштом нерозподіленого прибутку за попередні періоди чи резервного капіталу.

Щоб мінімізувати ризики для макрофінансової стабільності, Національний банк встановив щомісячний ліміт для репатріації “нових” дивідендів на рівні 1 млн євро в еквіваленті.

Контроль за дотриманням цієї норми забезпечуватиметься завдяки автоматизованій інформаційній системі НБУ “Е-ліміти”.

Надання можливості репатріювати “нові” дивіденди сприятиме припливу нових інвестицій в Україну, мінімізує ризики згортання діяльності підприємств з іноземним капіталом та підтримає економіку.

Надано можливість переказувати кошти за кордон за лізингом чи орендою

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці матимуть змогу переказувати кошти за кордон для розрахунків за договорами лізингу чи оренди без додаткових обмежень, а також дати укладення договору. Раніше такий дозвіл поширювався лише на лізинг чи оренду транспортних засобів.

Відповідні зміни дадуть змогу бізнесу також розрахуватися за раніше укладеними договорами, що фактично уможливить укладання нових договорів та залучення в Україну необхідного обладнання для ведення бізнес-діяльності.

Пом'якшуються обмеження в частині погашення “нових” зовнішніх кредитів

НБУ спрощує умови для купівлі валюти резидентами з метою обслуговування й повернення “нових” зовнішніх кредитів, кошти за якими надходять в іноземній валюті з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках.

Зокрема, з трьох до одного року зменшується мінімальний строк користування “новим” кредитом, за досягнення якого дозволяється купувати іноземну валюту для погашення такого кредиту. Відповідно заборона купувати валюту для погашення “нових” кредитів застосовуватиметься виключно для погашення короткострокових кредитів строком до одного року.

Крім того, НБУ дасть змогу бізнесу купувати іноземну валюту для сплати процентів за “новими” кредитами, незалежно від строку користування кредитом.

Усе це сприятиме збільшенню можливостей українського бізнесу залучати нові зовнішні кредити не лише від офіційних партнерів, але й від приватних інвесторів.

Надана можливість погашати проценти за “старими” зовнішніми кредитами

Резиденти-позичальники матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати процентних платежів за “старими” зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року.

У межах одного договору для прострочених процентних платежів надано можливість переказувати не більше 1 млн євро в еквіваленті за один календарний квартал. Водночас це обмеження не застосовуватиметься до майбутніх планових процентних платежів.

Для захисту макрофінансової стабільності також передбачено додаткові умови для проведення таких операцій:

відсутність простроченої заборгованості за відповідним кредитним договором станом на 24 лютого 2022 року;

заборонено здійснювати купівлю та переказ коштів шляхом кредитів чи позик, отриманих від резидентів;

не передбачене дострокове виконання платежів чи реструктуризація прострочених платежів.

Ці зміни дадуть змогу мінімізувати ймовірність дефолтів українських позичальників та забезпечать сприятливіші умови для реструктуризації зовнішніх кредитів, а також поліпшать умови для залучення нового капіталу в Україну.

Пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній

НБУ дасть змогу представництвам міжнародних карткових платіжних систем та іноземних авіакомпаній купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на рахунок нерезидента – юридичної особи, чиї інтереси ці представництва представляють в Україні.

Щомісячний ліміт для проведення таких операцій (одним представництвом однієї компанії) встановлено на рівні 5 млн євро в еквіваленті.

Такі зміни, зокрема, посприяють подальшому розвитку безготівкових розрахунків в Україні.