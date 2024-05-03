Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса: что изменится

НБУ внедрил самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Об этом передает Национальный банк Украины.

Целью смягчения валютных ограничений является:

улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода отечественного бизнеса на новые рынки;

поддержка восстановления экономики;

содействие притоку новых инвестиций в страну.

Изменения будут касаться нескольких направлений. Подавляющее большинство из них вступят в силу с 04 мая, только возможность репатриировать новые дивиденды заработает с 13 мая.

Отменяются валютные ограничения для импорта работ и услуг

НБУ обеспечивает возможность бизнеса покупать и переводить иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг.

Кроме того, НБУ обеспечил возможность бизнеса покупать валюту и переводить средства за границу для оплаты аэропортовых и портовых сборов, штрафов, а также членских взносов.

Такие изменения поддержат украинских производителей и обеспечат возможность отечественного бизнеса выходить на новые рынки, включая те, из которых вытесняются производители страны-агрессора благодаря санкциям.

Это соответственно будет способствовать постепенному увеличению поступления экспортной выручки в Украину.

Обеспечена возможность бизнеса репатриировать новые дивиденды

Предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, которые начислены по результатам деятельности за период, начинающийся с января этого года.

Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала.

Чтобы минимизировать риски для макрофинансовой стабильности, Национальный банк установил ежемесячный лимит для репатриации новых дивидендов на уровне 1 млн евро в эквиваленте.

Контроль соблюдения этой нормы будет обеспечиваться благодаря автоматизированной информационной системе НБУ "Е-лимиты".

Предоставление возможности репатриировать новые дивиденды будет способствовать притоку новых инвестиций в Украину, минимизирует риски сворачивания деятельности предприятий с иностранным капиталом и поддержит экономику.

Дана возможность переводить средства за границу по лизингу или аренде

Юридические лица и физические лица-предприниматели будут иметь возможность переводить средства за границу для расчетов по договорам лизинга или аренды без дополнительных ограничений, а также дать заключение договора. Ранее такое разрешение распространялось только на лизинг или аренду транспортных средств.

Соответствующие изменения позволят бизнесу также рассчитаться по ранее заключенным договорам, что фактически сделает возможным заключение новых договоров и привлечение в Украину необходимого оборудования для ведения бизнес-деятельности.

Смягчаются ограничения в части погашения "новых" внешних кредитов

НБУ упрощает условия для покупки валюты резидентами с целью обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым поступают в иностранной валюте из-за рубежа после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках.

В частности, с трех до одного года уменьшается минимальный срок пользования "новым" кредитом, за достижение которого разрешается покупать иностранную валюту для погашения такого кредита. Соответственно, запрет покупать валюту для погашения "новых" кредитов будет применяться исключительно для погашения краткосрочных кредитов сроком до одного года.

Кроме того, НБУ позволит бизнесу покупать иностранную валюту для уплаты процентов по новым кредитам, независимо от срока пользования кредитом.

Все это приведет к увеличению возможностей украинского бизнеса привлекать новые внешние кредиты не только от официальных партнеров, но и от частных инвесторов.

Предоставлена возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам

Резиденты-заемщики смогут переводить средства за границу для оплаты процентных платежей по "старым" внешним кредитам, которые в соответствии с условиями кредитного договора подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года.

В рамках одного договора для просроченных процентных платежей предоставлена возможность переводить не более 1 млн. евро в эквиваленте за один календарный квартал. В то же время, это ограничение не будет применяться к будущим плановым процентным платежам.

Для защиты макрофинансовой стабильности предусмотрены дополнительные условия для проведения следующих операций:

отсутствие просроченной задолженности по соответствующему кредитному договору по состоянию на 24 февраля 2022 года;

запрещено осуществлять покупку и перевод средств путем кредитов или ссуд, полученных от резидентов;

не предусмотрено досрочное исполнение платежей или реструктуризация просроченных платежей.

Эти изменения позволят минимизировать вероятность дефолтов украинских заемщиков и обеспечат более благоприятные условия для реструктуризации внешних кредитов, а также улучшат условия для привлечения нового капитала в Украину.

Смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний

НБУ позволит представительствам международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний покупать и перечислять иностранную валюту за границу на счет нерезидента - юридического лица, чьи интересы эти представительства представляют в Украине.

Ежемесячный лимит для проведения таких операций (одним представительством одной компании) установлен на уровне 5 млн. евро в эквиваленте.

Такие изменения, в частности, поспособствуют дальнейшему развитию безналичных расчетов в Украине.