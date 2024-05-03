Протести у Тбілісі: сотні людей йдуть від парламенту до офісу партії влади
У Тбілісі поновилися протести проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", акції проходять у двох місцях, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє "Новости-Грузия" та Civil.ge.
Сотні людей зібралися перед будівлею парламенту та почали звідти ходу центром міста до офісу "Грузинської мрії". Демонстранти несуть прапори Грузії та ЄС і скандують свої гасла.
Ще одна акція проходить біля готелю "Параграф", де проходить форум Азіатського банку розвитку, з надією привернути увагу гостей і через них вплинути на грузинську владу.
У поліції повідомляли про затримання на цьому мітингу однієї людини, нібито за лайку на адресу співробітника МВС.
Як відомо, резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.
МВС Грузії повідомило про затримання 23 осіб за підсумками акцій протесту увечері 2 травня. Протестувальники повідомляли про напади "тітушок", деякі внаслідок побиття отримали серйозні травми.