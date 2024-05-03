Протесты в Тбилиси: сотни людей идут от парламента к офису партии власти
В Тбилиси возобновились протесты против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", акции проходят в двух местах, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает "Новости-Грузия" и Civil.ge.
Сотни людей собрались перед зданием парламента и начали оттуда шествие по центру города к офису "Грузинской мечты". Демонстранты несут флаги Грузии и ЕС и скандируют свои лозунги.
Еще одна акция проходит возле гостиницы "Параграф", где проходит форум Азиатского банка развития, с надеждой привлечь внимание гостей и через них повлиять на грузинские власти.
В полиции сообщали о задержании на этом митинге одного человека, якобы за ругань в адрес сотрудника МВД.
Как известно, резонансный законопроект об "иноагентах", несмотря на многодневные массовые протесты и предупреждения Запада, уже одобрен в первом и втором чтениях. Ожидается, что парламент Грузии рассмотрит проект в третьем чтении примерно через две недели.
МВД Грузии сообщило о задержании 23 человек по итогам акций протеста вечером 2 мая. Протестующие сообщали о нападениях "титушек", некоторые в результате избиения получили серьезные травмы.