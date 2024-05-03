Зеленський: Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" можливий і до завершення війни

Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" можливий не тільки після закінчення війни, а і в межах Саміту миру, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед прикордонниками в Хмельницькому.

"Бажано обміняти "всіх на всіх". Всі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни. Вони повільніші, ніж хотілося. Трек "всіх на всіх" спроможний я вам скажу, в якому випадку. Деякі скептично скажуть: "Тільки після закінчення війни". Бо це є однією з умов закінчення війни. Я вважаю, що в нас є можливість спробувати це зробити раніше. Є практичний майданчик — Саміт миру 15—16 червня" , — сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російський диктатор Володимир Путін намагатиметься зірвати роботу Саміту миру.